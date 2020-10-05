У Київській області впав дельтаплан, дві людини загинули

У Київській області впав мотодельтаплан. В результаті події загинули двоє людей.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався ввечері в понеділок на полі біля села Перемога Баришівського району.
Причини катастрофи та інформація про загиблих поки невідомі.
Зараз співробітники ДСНС обстежують територію. Залучено 12 співробітників та 3 одиниці техніки.
Раніше повідомлялося, що у ВСУ показали схему руху літаків на аеродромі перед катастрофою літака АН-26.
Також ДСНС повідомляла, що сьогодні до вечора пожежники намагалися взяти ще один осередок пожежі в Луганській області.
Крім цього, РБК-Україна писало, що під Києвом п'яний поліцейський збив двох жінок, одна померла.