В Киевской области упал дельтаплан, два человека погибли

В Киевской области упал мотодельтаплан. В результате происшествия погибли двое человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером в понедельник на поле возле села Перемога Барышевского района.

Причины катастрофы и информация о погибших пока неизвестны.

Сейчас сотрудники ГСЧС обследуют территорию. Привлечены 12 сотрудников и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в ВСУ показали схему движения самолетов на аэродроме перед катастрофой самолета АН-26.

Также ГСЧС сообщала, что сегодня к вечеру пожарные пытались взять еще один очаг пожара в Луганской области.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что под Киевом пьяный полицейский сбил двух женщин, одна умерла.