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У ЗСУ показали схему руху літаків на аеродромі перед катастрофою АН-26

Новость на русском → Чугуїв, Неділя 04 жовтня 2020 21:23
У ЗСУ показали схему руху літаків на аеродромі перед катастрофою АН-26 Фото: літак АН-26 (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Повітряні сили Збройних сил України показали схему руху літаків на військовому аеродромі в Чугуєві у день катастрофи АН-26. На схемі показано рух АН-26 та іншого літака, який пішов на посадку до нього.

Схема руху літаків була розміщена на сторінці Повітряних сил у Facebook.

У Повітряних силах наголосили, що опублікована схема не є доказовою базою.

До Вашої уваги візуалізація схеми повітряного руху на військовому аеродромі, якою керуються в авіації Повітряних Сил і в...

Опубліковано Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces Неділя, 4 жовтня 2020 р.

Крім того, в ефірі телеканалу "Україна 24" речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що перший літак не заважав посадці АН-26, який зазнав аварії. До того як АН-26 пішов на посадку, інший літак та ще два вертольоти встигли звільнити посадкову смугу.

"Керівник польотів не міг за всіма документами вчинити інакше. Він дав змогу сісти першому літаку та одразу скерував літак, на якому були певні проблеми (мова йде про АН-26 - ред.), літак, який не просив екстреної посадки, але він все ж скерував його на смугу", - розповів він.

Ігнат додав, що відстань між літаками була достатньою для того, щоб перший без проблем сів на полосу, звільнив її, і в той час другий зайшов на посадку. Це ж показано і на опублікованій Повітряними силами схемі.

Нагадаємо, ввечері 25 ввечері поблизу військового аеродрому в Чугуєві розбився літак АН-26 з офіцерами та курсантами Харківського національного університету Повітряних сил. На борту літака перебували 27 осіб, вижити вдалося лише одному курсантові.

Пізніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що диспетчери аеродрому нібито запізно дозволили посадку АН-26, у якого були технічні несправності.

У Повітряних силах назвали заяву Кучера абсурдною.

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