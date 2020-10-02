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Катастрофа літака під Харковом: тіла загиблих почали видавати родичам

Новость на русском → Харківська область, П'ятниця 02 жовтня 2020 16:11
Катастрофа літака під Харковом: тіла загиблих почали видавати родичам Фото: катастрофа літака під Харковом (twitter.com patriarchua)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні, 2 жовтня, розпочалась процедура видачі тіл загиблих в авіакатастрофі військового літака Ан-26 під Чугуєвом у Харківській області для поховання. У справі допитано 10 родичів загиблих.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Сьогодні розпочато процедуру видачі тіл родичам загиблих для поховання", - сказано у повідомленні.

Крім того, у ДБР повідомляють, що біологічні зразки для проведення генетико-молекулярних експертиз було відібрано у 25 родичів загиблих курсантів.

"У Харківському бюро судово-медичної експертизи проведено 25 оглядів тіл загиблих, у ході яких вилучено 25 зразків крові для проведення генетико-молекулярних експертиз", - інформує бюро.

Також призначено 27 генетико-молекулярних експертиз за вилученими зразками крові; проведено 5 додаткових оглядів невпізнаних тіл військовослужбовців, у ході яких вилучено 5 зразків кісткової тканини з метою подальшого їх направлення для проведення генетико-молекулярних експертиз.

"Повторно призначено 5 генетико-молекулярних експертиз за зразками кісткової тканини, вилученої з тіл невпізнаних військовослужбовців; призначено 25 генетико-молекулярних експертиз за зразками біологічних зразків родичів загиблих військовослужбовців", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство оборони чекає висновків слідства для виплати допомоги сім'ям загиблих у катастрофі військового літака Ан-26 під Харковом.

Як писало РБК-Україна, 30 вересня у Верховній раді заявили, що бортові самописці військового літака Ан-26, який минулого тижня розбився у Чугуєві, розшифрували. Під час розшифровки виникли проблеми зі звуком.

Так, глава держкомісії з розслідування трагедії Олег Уруський не виключав, що катастрофа літака Ан-26 могла статися через людський фактор.

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