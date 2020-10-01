Катастрофа Ан-26: МОУ очікує висновків слідства для виплати допомоги сім'ям загиблих

Міністерство оборони очікує висновків слідства для виплати допомоги сім'ям загиблих у катастрофі військового літака Ан-26 під Харковом. Міноборони зарезервувало необхідні кошти для здійснення виплат.

Про це повідомляє пресс-служба міністерства.

"Ідентифікація тіл загиблих та офіційний висновок про причини смерті є обов’язковими та визначальними для призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих. Дані питання перебувають у компетенції Державного бюро розслідувань", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що після отримання результатів та надходження до Міноборони необхідного переліку документів виплату стосовно кожного загиблого здійснять невідкладно.

"Міністерством оборони необхідні кошти для здійснення виплат у розмірі 40 мільйонів 989 тисяч гривень зарезервовані. Розмір допомоги складає 1 576 500 грн (750-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2020 року - 2102 грн)", - сказано у повідомленні.

Допомога буде розподілена рівними частками на всіх осіб, які мають право.

"Питання оформлення документів взято на контроль... Після затвердження рішення про виплату міністром оборони допомога буде невідкладно перерахована на рахунки одержувачів допомоги військовим комісаріатом", - додали у МОУ.

Нагадаємо, 30 вересня у Верховній раді заявили, що бортові самописці військового літака АН-26, який минулого тижня розбився у Чугуєві, розшифрували. Під час розшифровки виникли проблеми зі звуком.

Як писало РБК-Україна, голова держкомісії з розслідування трагедії Олег Уруський не виключав, що катастрофа літака АН-26 могла статися через людський фактор.

Відзначимо, у ДБР спростували інформацію про те, що в АН-26 під час польоту відмовив один з двигунів, що могло стати причиною катастрофи.