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Катастрофа самолета под Харьковом: тела погибших начали выдавать родственникам

Новина українською → Харьковская область, Пятница 02 октября 2020 16:11
Катастрофа самолета под Харьковом: тела погибших начали выдавать родственникам Фото: катастрофа самолета под Харьковом (twitter.com patriarchua)
Автор: Юлия Струк

Сегодня, 2 октября, началась процедура выдачи тел погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области для захоронения. В деле допросили 10 родственников погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГБР сообщают, что биологические образцы для проведения генетико-молекулярных экспертиз были отобраны у 25 родственников погибших курсантов.

"В Харьковском бюро судебно-медицинской экспертизы проведено 25 осмотров тел погибших, в ходе которых изъято 25 образцов крови для проведения генетико-молекулярных экспертиз", - информирует бюро.

Также назначены 27 генетико-молекулярных экспертиз по изъятым образцам крови; проведено 5 дополнительных осмотров неопознанных тел военнослужащих, в ходе которых изъято 5 образцов костной ткани с целью последующего их направления для проведения генетико-молекулярных экспертиз.

"Повторно назначены 5 генетико-молекулярных экспертиз по образцам костной ткани, изъятой из тел неопознанных военнослужащих, назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз по образцам биологических образцов родственников погибших военнослужащих", - указано в сообщении.

Напомним, Министерство обороны ожидает выводов следствия для выплаты помощи семьям погибших в катастрофе военного самолета Ан-26 под Харьковом.

Как писало РБК-Украина, 30 сентября в Верховной раде заявили, что бортовые самописцы военного самолета Ан-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве, расшифровали. Во время расшифровки возникли проблемы со звуком.

Так, глава госкомиссии по расследованию трагедии Олег Уруский не исключал, что катастрофа самолета Ан-26 могла произойти из-за человеческого фактора.

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