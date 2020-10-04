Єрмак заявив, що рішення ТКГ по Донбасу не несуть політичних зобов'язань для України

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі є консультаційним майданчиком. Ухвалювані там рішення не несуть прямих політичних зобов'язань для України.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що члени української делегації в ТКГ не отримують директив, які отримують делегації, які виїжджають на офіційні переговори, представляючи Україну.

"Люди, які там працюють, роблять це на громадських засадах, не отримують зарплату, фактично виробляють рішення, які потім імплементуються через органи, щоб ці рішення вже юридично і політично приймати", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що ключовими людьми, які сьогодні формують позицію української делегації, є Леонід Кравчук та його заступник Олексій Резніков.

Єрмак також заявив, що не варто переоцінювати висловлювання і якісь проміжні ідеї, які виникають в рамках консультацій в ТКГ.

Коментуючи відсторонення Вітольда Фокіна від роботи в ТКГ, Єрмак вказав, що слова і заяви Фокіна носили вже публічний характер і не збігалися з офіційною позицією української делегації.

Рішення про імовірного нового члена української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі буде приймати глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.

Відповідаючи на питання про те, чи може стати членом делегації в ТКГ народний депутат, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, Єрмак сказав, що таке питання навіть не розглядалося.

Він також зазначив, що рішення про запрошення першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна в Тристоронню контактну групу було колективним. Воно приймалося з урахуванням його політичного досвіду.

Нагадаємо, у цьому році президент України Володимир Зеленський ввів до складу української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна. Після призначення Фокін почав робити провокаційні заяви щодо ситуації на Донбасі. Зокрема, Фокін заявив, що не бачить підтвердження війни між Україною і Росією на Донбасі.

Після цього Фокіна вивели зі складу української делегації в ТКГ.

Звільнення Фокіна підтримував і Андрій Ємак, який за інформацією ЗМІ, і пропонував Зеленському запросити першого прем'єр-міністра в ТКГ.