Єрмак про призначення Фокіна: це було колективне рішення

Рішення про запрошення першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна до Тристоронньої контактної групи було колективним. Воно ухвалювалося з огляду на його політичний досвід.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Воно (рішення про запрошення Фокіна - ред.) ухвалювалося з огляду на те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов дуже довгий шлях, дуже відомий на Донбасі. Плюс він має великий політичний досвід. Тобто було бажання, щоб така людина з таким досвідом та мудрістю додався в ТКГ", - пояснив він.

Єрмак додав, що якби Фокін робив подібні заяви щодо Донбасу раніше, то його б не запрошували до ТКГ.

"Якшо ця позиція стає публічною, то цьому повинна була бути надана оцінка, і вона була надана", - додав він.

Нагадаємо, цього року президент України Володимир Зеленський ввів до складу української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна. Після призначення Фокін почав робити провокативні заяви щодо ситуації на Донбасі. Зокрема, Фокін заявив, що не бачить підтвердження війни між Україною та Росією на Донбасі.

Після цього Фокіна вивели зі складу української делегації в ТКГ.

Звільнення Фокіна підтримував і Андрій Ємак, який за інформацією ЗМІ, й пропонував Зеленському запросити першого прем'єр-міністра до ТКГ.