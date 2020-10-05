Добкін знявся з виборів в Харкові, а "Шахтар" пішов на карантин: новини за вихідні

Колишній нардеп Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова, в Мінську водометами розігнали протестувальників, "Шахтар" пішов на карантин через спалах COVID-19. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 3-4 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна.

Баку висунуло Єревану умову для припинення вогню в Карабаху

Азербайджан повернеться до режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі, але за однієї умови. Вірменія повинна надати графік виведення своїх військовослужбовців з окупованих територій. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв у своєму відеозверненні до нації, яке транслював телеканал AzTV.

Азербайджанський лідер пообіцяв всім біженцям та вимушеним переселенцям повернути контроль над Нагірним Карабахом.

Також 4 жовтня Алієв повідомив про те, що азербайджанська армія взяла під свій контроль 9 поселень та одне місто на території Нагірного Карабаху.

Добкін знявся з виборів мера Харкова

Колишній народний депутат Михайло Добкін оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів мера Харкова. Добкін вирішив знятися з виборів на користь чинного міського голови Геннадія Кернеса. Про це він оголосив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він йде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана", - написав він.

Порошенко госпіталізований з двостороннім запаленням легенів

П'ятий президент України Петро Порошенко госпіталізований з двостороннім запаленням легенів. Раніше він отримав позитивний тест на COVID-19. Про це повідомила його дружина Марина Порошенко.

За її словами, на сьогодні на коронавірус хворіє сам Порошенко та одна з їхніх дочок.

У Мінську розігнали водометами протестувальників

У Мінську поновилися акції протесту, що відбулися перші затримання.

Правоохоронні органи розігнали протестувальників, використовуючи водомети. Розгін відбувся біля Палацу спорту.

При цьому протестувальникам вдалося пошкодити один з водометів. Через поломку він почав розпилювати воду вгору, а не на всі боки на людей.

Потрапила в кримінальну справу: Оля Полякова дала концерт в Харкові під час пандемії

Ольга Полякова виступила з нагоди Дня вчителя у Харкові. Її концерт 3 жовтня зібрав близько двох тисяч осіб. При цьому багато хто не дотримувалися соціальної дистанції і навіть не одягали маски.

Масовий захід провели попри те, що місто знаходиться в лідерах за кількістю нових хворих на коронавірусну інфекцію. Відкрито кримінальне провадження у зв'язку з порушенням карантинних обмежень.

"Шахтар" пішов на карантин через спалах COVID-19

Футбольний клуб "Шахтар" пішов на карантин через виявлення коронавірусу у гравців та персоналу. COVID-19 знайшли після сьогоднішнього матчу з "Десною". Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря".

Після футбольного матчу медична служба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які були зроблені напередодні. Тести голкіпера Андрія П'ятова та півзахисника команди Тараса Степаненка виявилися позитивними.

В Україну йде потужний циклон Brigitte: де розгуляється негода

Погода в Україні 5 жовтня, в понеділок, буде теплою і сонячною в областях, де домінуватиме антициклон. Жителям західних областей, і деяких центральних, а також південних регіонів варто готуватися до потужного шторму. За даними синоптика Наталки Діденко, потужний шторм не буде просуватися далі в Україну.

Потужний циклон Brigitte зараз творить потужний шторм в Європі. Але Україні пощастить: грози торкнуться тільки західні області країни, так як східний антициклон блокує доступ опадів в Україну. Згодом це призведе до рвучкого, сильного, іноді штормовому вітрі східного напрямку, додала експерт.