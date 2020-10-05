Добкин снялся с выборов в Харькове, а "Шахтер" ушел на карантин: новости за выходные

Бывший нардеп Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова, в Минске водометами разогнали протестующих, "Шахтер" ушел на карантин из-за вспышки COVID-19. Подробнее о том, что произошло на выходных, 3-4 октября, - в материале РБК-Украина.

Баку выдвинул Еревану условие для прекращения огня в Карабахе

Азербайджан вернется к режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе, но при одном условии. Армения должна предоставить график вывода своих военнослужащих из оккупированных территорий. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем видеообращении к нации, которое транслировал телеканал AzTV.

Азербайджанский лидер пообещал всем беженцам и вынужденным переселенцам вернуть контроль над Нагорным Карабахом.

Также 4 октября Алиев сообщил о том, что азербайджанская армия взяла под свой контроль 9 поселений и один город на территории Нагорного Карабаха.

Добкин снялся с выборов мэра Харькова

Бывший народный депутат Михаил Добкин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Харькова. Добкин решил сняться с выборов в пользу действующего городского головы Геннадия Кернеса. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.

"Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Геннадия Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена", - написал он.

Порошенко госпитализирован с двусторонним воспалением легких

Пятый президент Украины Петр Порошенко госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Ранее он получил положительный тест на COVID-19. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.

По ее словам, на сегодня коронавирусом болеет сам Порошенко и одна из их дочерей.

В Минске водометами разогнали протестующих

В Минске возобновились акции протеста, произошли первые задержания.

Правоохранительные органы разогнали протестующих, используя водометы. Разгон произошел возле Дворца спорта.

При этом протестующим удалось повредить один из водометов. Из-за поломки он начал распылять воду вверх, а не по сторонам на людей.

Попала в уголовное дело: Оля Полякова дала концерт в Харькове во время пандемии

Ольга Полякова выступила по случаю Дня учителя в Харькове. Ее концерт 3 октября собрал около двух тысяч человек. При этом многие не придерживались социальной дистанции и даже не надевали маски.

Массовое мероприятие провели несмотря на то, что город находится в лидерах по количеству новых заболевших коронавирусной инфекцией. Открыто уголовное производство в связи с нарушением карантинных ограничений.

"Шахтер" ушел на карантин из-за вспышки COVID-19

Футбольный клуб "Шахтер" ушел на карантин из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала. COVID-19 нашли после матча с "Десной". Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

После футбольного матча медицинская служба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сделаны накануне. Тесты голкипера Андрея Пятова и полузащитника команды Тараса Степаненко оказались положительными.

В Украину идет мощный циклон Brigitte: где разгуляется непогода

Погода в Украине 5 октября, в понедельник, будет теплой и солнечной в областях, где будет доминировать антициклон. Жителям же западных областей, и некоторых центральных, а также южных регионов стоит готовиться к мощному шторму. По данным синоптика Натальи Диденко, мощный шторм не будет продвигаться дальше в Украину.

Циклон Brigitte сейчас творит мощный шторм в Европе. Но Украине повезет: грозы затронут только западные области страны, так как восточный антициклон блокирует доступ осадков в Украину. Впоследствии это приведет к порывистому, сильному, порой штормовому ветру восточного направления, добавила эксперт.