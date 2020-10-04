У Мінську поновилися протести, є перші затримання

У неділю, 4 жовтня, в Мінську розпочалася чергова акція протесту. Учасники зібралися в центрі міста - на Немизі.

Про це повідомляє Tut.by.

У центрі Мінська чоловіка в чорному камуфляжі і балаклавах підійшли до одного з тих, що стояли на тротуарі хлопцеві, затримали його і відвели в білий тонований мікроавтобус.

Перед акцією протесту в місті була помічена спецтехніка, застосовувана для розгону мітингів і БТР.

З ранку в центрі Мінська не працюють багато торгові комплекси і були закриті заклади громадського харчування.

Крім того, закриті деякі станції метро - "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги" і "Площа Якуба Коласа", "Неміга", "Фрунзе" і "Молодіжна".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати поки не визначилися з визнанням опозиціонерки Світлани Тіхановської президентом Білорусі.

Також повідомлялося, що вона вже почала формувати тіньовий уряд.

Протестувальники в Білорусі вимагають провести нові вибори президента за міжнародними стандартами, а також звільнити всіх політичних ув'язнених.