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У Мінську розігнали водометами протестувальників

Новость на русском → Мінськ, Неділя 04 жовтня 2020 15:37
У Мінську розігнали водометами протестувальників Фото: розгін протесту водометом (tut.by)
Автор: Роман Тверденко

У Мінську правоохоронні органи розігнали протестувальників, використовуючи водомети. Розгін відбувся біля Палацу спорту.

Про це повідомляє Tut.by.

По вулиці Машерова в столиці Білорусі водомет їде по зустрічній смузі і поливає людей водою, з-за чого заперечливо розбіглися з проїжджої частини.

За водометами йдуть представники силових органів.

Оновлено: протестувальникам вдалося пошкодити один з водометів. Через поломку він почав розпилювати воду вгору, а не на всі боки на людей.

Раніше повідомлялося, що у Мінську поновилися акції протесту, що відбулися перші затримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати поки не визначилися з визнанням опозиціонерки Світлани Тихановской президентом Білорусі.

Також повідомлялося, що вона вже почала формувати тіньовий уряд.

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У Мінську розігнали водометами протестувальників
Роман Тверденко У Мінську розігнали водометами протестувальників
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