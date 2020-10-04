У Мінську розігнали водометами протестувальників
У Мінську правоохоронні органи розігнали протестувальників, використовуючи водомети. Розгін відбувся біля Палацу спорту.
Про це повідомляє Tut.by.
По вулиці Машерова в столиці Білорусі водомет їде по зустрічній смузі і поливає людей водою, з-за чого заперечливо розбіглися з проїжджої частини.
За водометами йдуть представники силових органів.
Застосування водомети проти мирного протесту біля ТЦ Галерея. pic.twitter.com/a6WiJ4TXe1— Onliner (@OnlinerBY) October 4, 2020
Оновлено: протестувальникам вдалося пошкодити один з водометів. Через поломку він почав розпилювати воду вгору, а не на всі боки на людей.
Не очень понятно, что происходит с водометом на Машерова, но он поливает сам себя и ОМОН рядом. Люди кричат «Трибунал» и «Пошёл вон ты и твой ОМОН» pic.twitter.com/OjpAbhC4Yx— Onliner (@OnlinerBY) October 4, 2020
Раніше повідомлялося, що у Мінську поновилися акції протесту, що відбулися перші затримання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати поки не визначилися з визнанням опозиціонерки Світлани Тихановской президентом Білорусі.
Також повідомлялося, що вона вже почала формувати тіньовий уряд.