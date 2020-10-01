Кількість жертв пожеж у Луганській області зросла

В результаті пожеж в Луганській області жертвами стали вже 6 осіб. 12 осіб були госпіталізовані.
Про це повідомила прес-секретар поліції в Луганській області Тетяна Погукай в ефірі "Україна 24".
За її словами, на цей час горіли 32 населених пункти. Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі.
"Є шість жителів, загиблих в результаті пожежі. 12 місцевих жителів були госпіталізовані", - повідомила Погукай.
Вона додала, що пожежі не вщухають. Процес гасіння вогню ускладнює дуже сильний вітер.
Раніше РБК-Україна писало, що в результаті пожеж в Луганській області пошкоджено 250 будинків у восьми населених пунктах. Евакуювали вже 120 чоловік.
Також повідомлялося, що уряд виділить кошти для допомоги постраждалим в результаті масштабних пожеж у Луганській області.
Нагадаємо, масштабні пожежі в Луганській області спалахнули ввечері 30 вересня. Правоохоронці відкрили вже 7 кримінальних справ через пожежі в Луганській області.
При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронцям і рятувальникам не вистачає технічних засобів для гасіння таких масштабних пожеж.