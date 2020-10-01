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У Зеленського відреагували на пожежі в Луганській області

Новость на русском → Сєвєродонецьк, Четвер 01 жовтня 2020 09:06
У Зеленського відреагували на пожежі в Луганській області Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Офісі українського президента відреагували на пожежі в Луганській області. У Зеленського вимагають встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

В Офісі президента зазначили, що буде врахована інформація про провокативні обстріли, що могли здійснюватися бойовиками. В результаті яких могла статись пожежа.

"Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню", - йдеться в заяві.

У Зеленського закликають уряд до швидкого надання допомоги постраждалим.

Також в ОП закликають нардепів до обговорення затвердження проекту державного бюджету України на 2021 рік та врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави.

Уряд запропонував таке збільшення. Зокрема, додаткові кошти планується скерувати для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, пожежі в Луганській області несуть загрозу для 22 населених пунктів.

Зазначимо, в Луганській області зараз ситуація дуже складна.

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