У Зеленського відреагували на пожежі в Луганській області
В Офісі українського президента відреагували на пожежі в Луганській області. У Зеленського вимагають встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню.
Про це повідомляє прес-служба ОП.
В Офісі президента зазначили, що буде врахована інформація про провокативні обстріли, що могли здійснюватися бойовиками. В результаті яких могла статись пожежа.
"Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню", - йдеться в заяві.
У Зеленського закликають уряд до швидкого надання допомоги постраждалим.
Також в ОП закликають нардепів до обговорення затвердження проекту державного бюджету України на 2021 рік та врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави.
Уряд запропонував таке збільшення. Зокрема, додаткові кошти планується скерувати для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, пожежі в Луганській області несуть загрозу для 22 населених пунктів.
Зазначимо, в Луганській області зараз ситуація дуже складна.