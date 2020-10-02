Вірменія привела армію в повну бойову готовність

Збройні сили Вірменії приведені в стан повної бойової готовності. Ситуація в Нагірному Карабасі загострюється.
Про це заявили у прес-службі Міноборони республіки.
"У військових частинах розгорнуті пункти прийому особового складу та техніки, здійснюється процес поповнення підрозділів, які зайняли оборонні райони", - йдеться в заяві.
Сьогодні Вірменія заявила про удар азербайджанським "Смерчем" по місту в Карабасі. До цього системи ППО вірменських сил збили літак і безпілотник азербайджанських військових сил.
Разом з тим, Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном.
Раніше РБК-Україна писало, що лідерам Вірменії і Азербайджану запропонували провести переговори в Грузії.
Також раніше повідомлялося, що вірменська сторона назвала умову переговорів з Азербайджаном.
Тим часом, військові дії між Вірменією і Азербайджаном тривають.