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Атака на літаки і взяття Мадагіса: як пройшла ніч боїв в Карабасі

Новость на русском → Нагірний Карабах, П'ятниця 02 жовтня 2020 09:24
Атака на літаки і взяття Мадагіса: як пройшла ніч боїв в Карабасі Фото: військові (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Військові дії між Вірменією і Азербайджаном тривають. Системи ППО вірменських сил збили літак і безпілотник азербайджанських військових сил.

Про це повідомляє APA.

Про атаку на літаки Азербайджану повідомило Міноборони Вірменії.

У свою чергу, Міноборони Азербайджану повідомляє про триваючі бої в зоні карабаського конфлікту. Сили Азербайджану взяли під контроль панівні висоти навколо Мадагіса в Агдеринському напрямку в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, 27 вересня загострився конфлікт Вірменії та Азербайджану через Нагірний Карабах.

Раніше повідомлялося, що в ході загострення конфлікту в Нагірному Карабасі винищувач Туреччини в повітряному бою збив вірменський. Єреван звинувачує Анкару в прямій військовій агресії.

Також в Нагірному Карабасі заявили, що вірменські сили на південній ділянці карабахсько-азербайджанської лінії зіткнення збили азербайджанський вертоліт.

Раніше Азербайджан заявив про знищення восьми "Градів" Вірменії.

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