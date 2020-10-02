Вірменія заявила про удар азербайджанським "Смерчем" по місту в Карабасі
Міністерство оборони Вірменії заявило про атаку Азербайджану. Збройні сили Азербайджану завдали удару з реактивної системи залпового вогню "Смерч" по місту Гадрут в Нагірному Карабасі.
Про це представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян написав на своїй сторінці в Facebook.
Повідомляється, що є постраждалі.
"Тільки що "Смерч" завдав удару по місту Гадрут. Є поранені серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
РБК-Україна писало, що бої між Вірменією і Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня. Конфлікт відбувається у зв'язку зі створенням у 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.
Зазначимо, Карабах заявив про загибель 54 своїх солдатів.
Нагадаємо, Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном.
Тим часом, Пашинян з радником Трампа обговорив Карабах.