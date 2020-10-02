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Вірменія заявила про удар азербайджанським "Смерчем" по місту в Карабасі

Новость на русском → Нагірний Карабах, П'ятниця 02 жовтня 2020 11:39
Вірменія заявила про удар азербайджанським "Смерчем" по місту в Карабасі Фото: військові (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство оборони Вірменії заявило про атаку Азербайджану. Збройні сили Азербайджану завдали удару з реактивної системи залпового вогню "Смерч" по місту Гадрут в Нагірному Карабасі.

Про це представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованнісян написав на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що є постраждалі.

"Тільки що "Смерч" завдав удару по місту Гадрут. Є поранені серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що бої між Вірменією і Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня. Конфлікт відбувається у зв'язку зі створенням у 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Зазначимо, Карабах заявив про загибель 54 своїх солдатів.

Нагадаємо, Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном.

Тим часом, Пашинян з радником Трампа обговорив Карабах.

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