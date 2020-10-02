Вірменія привела армію в повну бойову готовність

Збройні сили Вірменії приведені в стан повної бойової готовності. Ситуація в Нагірному Карабасі загострюється.

Про це заявили у прес-службі Міноборони республіки.

"У військових частинах розгорнуті пункти прийому особового складу та техніки, здійснюється процес поповнення підрозділів, які зайняли оборонні райони", - йдеться в заяві.

Сьогодні Вірменія заявила про удар азербайджанським "Смерчем" по місту в Карабасі. До цього системи ППО вірменських сил збили літак і безпілотник азербайджанських військових сил.

Разом з тим, Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном.

Раніше РБК-Україна писало, що лідерам Вірменії і Азербайджану запропонували провести переговори в Грузії.

Також раніше повідомлялося, що вірменська сторона назвала умову переговорів з Азербайджаном.

Тим часом, військові дії між Вірменією і Азербайджаном тривають.