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Вірменія привела армію в повну бойову готовність

Новость на русском → Нагірний Карабах, П'ятниця 02 жовтня 2020 13:37
Вірменія привела армію в повну бойову готовність Фото: військові (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Збройні сили Вірменії приведені в стан повної бойової готовності. Ситуація в Нагірному Карабасі загострюється.

Про це заявили у прес-службі Міноборони республіки.

"У військових частинах розгорнуті пункти прийому особового складу та техніки, здійснюється процес поповнення підрозділів, які зайняли оборонні райони", - йдеться в заяві.

Сьогодні Вірменія заявила про удар азербайджанським "Смерчем" по місту в Карабасі. До цього системи ППО вірменських сил збили літак і безпілотник азербайджанських військових сил.

Разом з тим, Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном.

Раніше РБК-Україна писало, що лідерам Вірменії і Азербайджану запропонували провести переговори в Грузії.

Також раніше повідомлялося, що вірменська сторона назвала умову переговорів з Азербайджаном.

Тим часом, військові дії між Вірменією і Азербайджаном тривають.

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