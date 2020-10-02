Армения привела армию в полную боевую готовность

Вооруженные силы Армении приведены в состояние полной боевой готовности. Ситуация в Нагорном Карабахе обостряется.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны республики.

"В военных частях развернуты пункты приема личного состава и техники, осуществляется процесс пополнения подразделений, которые заняли оборонительные районы", - говорится в заявлении.

Сегодня Армения заявила об ударе азербайджанским "Смерчем" по городу в Карабахе. До этого системы ПВО армянских сил сбили самолет и беспилотник азербайджанских военных сил.

Вместе с тем, Армения заявила о готовности начать мирные переговоры с Азербайджаном.

Ранее РБК-Украина писало, что лидерам Армении и Азербайджана предложили провести переговоры в Грузии.

Также ранее сообщалось, что армянская сторона назвала условие переговоров с Азербайджаном.

Тем временем, военные действия между Арменией и Азербайджаном продолжаются.