Алієв про Нагірний Карабах: у нас немає часу чекати ще 30 років

Конфлікт в Нагірному Карабасі має бути врегульовано зараз. В Азербайджану немає часу, щоб чекати мирного врегулювання ситуації ще 30 років.

Про це заявив азербайджанський президент Ільхам Алієв, передає прес-служба.

За його словами, Вірменія домагається того, щоб цей конфлікт став регіональним.

"Ось чому вони придумують фейкові новини про деяку іноземну підтримку Азербайджану. Але в той же час вони самі хочуть підтримки ззовні", - зазначив Алієв.

Він додав, що якби сьогодні визначався склад Мінської групи ОБСЄ, то він був би зовсім іншим.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край конфлікту і як можна швидше знайти рішення. Ми не в змозі слухати такі заяви, як "припини, ми будемо працювати, ми будемо вести переговори, ми допоможемо". Ми чули це багато разів. У нас немає часу чекати ще 30 років. Конфлікт має бути вирішено зараз", - додав Алієв.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Вірменії заявило, що Азербайджан вранці 3 жовтня знову перейшов у наступ в Нагірному Карабасі.

Також повідомлялося, що Мінська група ОБСЄ запросила припинення вогню для евакуації тіл загиблих військових.