RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Алієв про Нагірний Карабах: у нас немає часу чекати ще 30 років

Автор: РБК-Україна

Конфлікт в Нагірному Карабасі має бути врегульовано зараз. В Азербайджану немає часу, щоб чекати мирного врегулювання ситуації ще 30 років.

Про це заявив азербайджанський президент Ільхам Алієв, передає прес-служба.

За його словами, Вірменія домагається того, щоб цей конфлікт став регіональним.

"Ось чому вони придумують фейкові новини про деяку іноземну підтримку Азербайджану. Але в той же час вони самі хочуть підтримки ззовні", - зазначив Алієв.

Популярні новини

Він додав, що якби сьогодні визначався склад Мінської групи ОБСЄ, то він був би зовсім іншим.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб якомога швидше покласти край конфлікту і як можна швидше знайти рішення. Ми не в змозі слухати такі заяви, як "припини, ми будемо працювати, ми будемо вести переговори, ми допоможемо". Ми чули це багато разів. У нас немає часу чекати ще 30 років. Конфлікт має бути вирішено зараз", - додав Алієв.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Вірменії заявило, що Азербайджан вранці 3 жовтня знову перейшов у наступ в Нагірному Карабасі.

Також повідомлялося, що Мінська група ОБСЄ запросила припинення вогню для евакуації тіл загиблих військових.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияАзербайджанНагорный Карабах