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Азербайджан перейшов у наступ в Карабасі, - міноборони Вірменії

Новость на русском → Степанакерт, Субота 03 жовтня 2020 08:37
Азербайджан перейшов у наступ в Карабасі, - міноборони Вірменії Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Україна

В ході конфлікту в Нагірному Карабасі армія Азербайджану вранці 3 жовтня перейшла в масштабний наступ. Атаки йдуть на північну і західну частину невизнаної республіки.

Про це повідомила у своєму Facebook представник Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

"На північному і західному напрямках кордону Арцаха йдуть запеклі бої. Противник, зосередивши великі сили в цих районах, перейшов до атаки. Вірменські підрозділи припиняють просування ворога, завдаючи великих втрат", - зазначила Степанян.

Крім того, вірменська сторона заявляє, що за сьогодні вже збили три літаки Військово-повітряних сил Азербайджану.

Тим часом Міністерство оборони Азербайджану публікує інформацію про втрати вірменської армії. У Баку стверджують, що за шість днів боїв знищили 230 танків і іншої бронетехніки, 250 артилерійських установок, мінометів, РСЗВ, 38 засобів ППО, 10 командних пунктів, 7 складів з боєприпасами, а також ракетний комплекс С-300.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінська група ОБСЄ запросила тишу в зоні боїв в Нагірному Карабасі для евакуації тіл загиблих.

Як заявили в невизнаній Нагірно-Карабахській республіці майже за тиждень боїв втрати Азербайджану нібито перевищили 3 тисячі осіб.

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