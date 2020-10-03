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Алиев о Нагорном Карабахе: у нас нет времени ждать еще 30 лет

Автор: РБК-Украина

Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. У Азербайджана нет времени, чтобы ждать мирного урегулирования ситуации еще 30 лет.

Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, передает его пресс-служба.

По его словам, Армения добивается того, чтобы этот конфликт стал региональным.

"Вот почему они придумывают фейковые новости о некоторой иностранной поддержке Азербайджана. Но в то же время они сами хотят поддержки извне", - отметил Алиев.

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Он добавил, что если бы сегодня определялся состав Минской группы ОБСЕ, то он был бы совсем другим.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этому конфликту и как можно скорее найти решение. Мы не в состоянии слушать такие заявления, как "прекрати, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем". Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас", - добавил Алиев.

Напомним, ранее Министерство обороны Армении заявило, что Азербайджан утром 3 октября снова перешел в наступление в Нагорном Карабахе.

Также сообщалось, что Минская группа ОБСЕ запросила прекращение огня для эвакуации тел погибших военных.

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