"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 25 березня

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на п'ятницю, 25 березня, для виїзду мешканців Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська, а також Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал перевізника в Telegram.
09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків:
8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ;
15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;
16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32. "Укрзалізниця" нагадала, що актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня орієнтовно в 00:00. Ознайомитися з ним можна на сайті УЗ за цим посиланням.
До слова, російські окупанти обстріляли евакуаційний потяг під Васильковом.
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