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Окупанти обстріляли евакуаційний поїзд під Васильковом

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Четвер 24 березня 2022 21:03
Окупанти обстріляли евакуаційний поїзд під Васильковом Фото: окупанти обстріляли евакуаційний поїзд під Васильковом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російській військові відкрили вогонь по евакуаційному поїзду 43 Київ - Івано-Франківськ. Постраждалих немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна.

"Начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко. Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Я знову прошу весь цивілізований світ - допоможіть нам, закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо", - заявив Камишін.

Внаслідок обстрілу в декількох потягах повибивало вікна.

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