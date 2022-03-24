Окупанти обстріляли евакуаційний поїзд під Васильковом

"Начальник поїзду та вся поїздна бригада діяли чітко. Ворог вкотре прицільно обстрілює залізничну інфраструктуру. Цього разу під обстріл потрапив евакуаційний поїзд з людьми. Це найсвятіше, що у нас зараз є. Я знову прошу весь цивілізований світ - допоможіть нам, закрийте небо. Свою роботу на землі ми зробимо", - заявив Камишін.

Внаслідок обстрілу в декількох потягах повибивало вікна.