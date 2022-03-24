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"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 25 марта

Фото: Эвакуационный поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на пятницу, 25 марта, для выезда жителей Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, а также Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал перевозчика в Telegram.

Дополнительные эвакуационные рейсы 25 марта

Киев, вокзал Дарница:

09:00 – Интерсити+ Киев – Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск;

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск:

13:00 – №290/289 Краматорск – Львов;

16:00 – №292/291 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс отправится также из Одессы в Ужгород в 22:32. "Укрзализныця" напомнила, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно ориентировочно в 00:00. Ознакомиться с ним можно на сайте УЗ по этой ссылке.

К слову, российские оккупанты обстреляли эвакуационный поезд под Васильковом.

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