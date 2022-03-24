"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 25 марта

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на пятницу, 25 марта, для выезда жителей Киева, Харькова, Днепра, Краматорска, а также Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал перевозчика в Telegram.
Киев, вокзал Дарница:
09:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
Харьков:
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
11:30 – №209/210 Харьков – Ивано-Франковск;
15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр:
20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск:
13:00 – №290/289 Краматорск – Львов;
16:00 – №292/291 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс отправится также из Одессы в Ужгород в 22:32. "Укрзализныця" напомнила, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно ориентировочно в 00:00. Ознакомиться с ним можно на сайте УЗ по этой ссылке.
К слову, российские оккупанты обстреляли эвакуационный поезд под Васильковом.
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