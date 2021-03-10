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Жителів ОРДЛО могли змусити подавати заяви проти України в ЄСПЛ, - Мін'юст

Автор: Ігор Литвиненко

В Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) знаходиться 10,5 тисяч заяв проти України, більшість з яких з окупованого Донбасу. В Міністерстві юстиції України вважають, що жителів ОРДЛО могли змусити масово подавати заяви проти України.

Про це в інтерв'ю "Буквах" заявив заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

За його словами, 6 тисяч заяв були направлені в ЄСПЛ з Донбасу і вони були виключно проти України.

"Ці скарги нам не комунікували, тому можу тільки здогадуватися, про що там йде мова. Але дивіться: вся Україна згенерувала 10,5 тисяч скарг і з них - 7 тисяч це виключно скарги з Донбасу. Тобто сама Україна генерує десь в районі 4 тисяч скарг. У нас в Мін'юсті є підозра, що людей, які живуть в ОРДЛО, могли підштовхнути масово подавати заяви проти України", - розповів Ліщина.

Він зазначив, що з ЄСПЛ Україні комунікувати тільки дві заяви.

"Перше стосувалося виплат пенсій України. Однак суд констатував, що національні засоби захисту ще не вичерпані, тому в задоволенні скарги відмовлено. Друга справа подібне - за руйнування житла. Заявниця скаржиться, що її будинку обстріляли українські військові. Але там теж не вичерпані засоби захисту на національному рівні тому, думаю, цю скаргу теж розгорнено", - заявив уповноважений у справах ЄСПЛ.

Також у суді знаходяться 150-200 справ, де фігурують разом Україна і Росія.

"Це скарги, подані українськими військовими, яких взяли в полон і катували. Військовими, так чи інакше постраждали від військових дій. Заяви подані проти Росії як порушника та України, у якої були позитивні зобов'язання, які треба було виконувати. Зокрема, мова йде про погану організацію бойових дій, в результаті чого військові потрапили в полон", - додав Ліщина.

Нагадаємо, в кінці лютого Україна подала ще один позов проти Росії в ЄСПЛ.

Також РБК-Україна писало, що в січні ЄСПЛ прийняв до розгляду справа України проти Росії з Криму, а також визнав, що Москва ефективно контролювала півострів ще до так званого "референдуму".

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