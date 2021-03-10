Жителів ОРДЛО могли змусити подавати заяви проти України в ЄСПЛ, - Мін'юст

За його словами, 6 тисяч заяв були направлені в ЄСПЛ з Донбасу і вони були виключно проти України.

"Ці скарги нам не комунікували, тому можу тільки здогадуватися, про що там йде мова. Але дивіться: вся Україна згенерувала 10,5 тисяч скарг і з них - 7 тисяч це виключно скарги з Донбасу. Тобто сама Україна генерує десь в районі 4 тисяч скарг. У нас в Мін'юсті є підозра, що людей, які живуть в ОРДЛО, могли підштовхнути масово подавати заяви проти України", - розповів Ліщина.

Він зазначив, що з ЄСПЛ Україні комунікувати тільки дві заяви.

"Перше стосувалося виплат пенсій України. Однак суд констатував, що національні засоби захисту ще не вичерпані, тому в задоволенні скарги відмовлено. Друга справа подібне - за руйнування житла. Заявниця скаржиться, що її будинку обстріляли українські військові. Але там теж не вичерпані засоби захисту на національному рівні тому, думаю, цю скаргу теж розгорнено", - заявив уповноважений у справах ЄСПЛ.

Також у суді знаходяться 150-200 справ, де фігурують разом Україна і Росія.

"Це скарги, подані українськими військовими, яких взяли в полон і катували. Військовими, так чи інакше постраждали від військових дій. Заяви подані проти Росії як порушника та України, у якої були позитивні зобов'язання, які треба було виконувати. Зокрема, мова йде про погану організацію бойових дій, в результаті чого військові потрапили в полон", - додав Ліщина.