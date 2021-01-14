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ЄСПЛ прийняв до розгляду справу України проти Росії по Криму

Новость на русском → Київ, Четвер 14 січня 2021 11:27
ЄСПЛ прийняв до розгляду справу України проти Росії по Криму Фото: прапори ЄС (flick com)
Автор: Анастасия Рокитна

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) сьогодні прийняв рішення щодо порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, за позовами України проти Російської Федерації. Справу прийняли до розгляду.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції України та уповноважений з питань Європейського суду з прав людини і Мін'юсті Іван Ліщина.

Як він повідомив, при прийнятті цього рішення суд прийняв до уваги, зокрема, розмір і чисельність російської військової присутності в Криму, яка збільшилась з січня по березень 2014 року без згоди української влади.

"Він (суд, - ред.) також вважає версію уряду України послідовною протягом усього судового розгляду: вони надали детальну і конкретну інформацію, підкріплену достатніми аргументами, щоб довести, що російські війська не були пасивними спостерігачами, а брали активну участь в передбачуваних подіях (окупації Криму, - ред.)", - написав він.

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