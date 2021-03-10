UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Жителей ОРДЛО могли заставить подавать заявления против Украины в ЕСПЧ, - Минюст

Автор: Игорь Литвиненко

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) находится 10,5 тысяч заявлений против Украины, большинство из которых из оккупированного Донбасса. В Министерстве юстиции Украины считают, что жителей ОРДЛО могли заставить массово подавать заявления против Украины.

Об этом в интервью "Буквам" заявил замминистра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, 6 тысяч заявлений были направлены в ЕСПЧ с Донбасса и они были исключительно против Украины.

"Эти жалобы нам не коммуницировали, поэтому могу только догадываться, о чем там идет речь. Но смотрите: вся Украина сгенерировала 10,5 тысяч жалоб и из них - 7 тысяч это исключительно жалобы из Донбасса. То есть сама Украина генерирует где-то в районе 4 тысяч жалоб. У нас в Минюсте есть подозрение, что людей, живущих в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины", - рассказал Лищина.

Он отметил, что с ЕСПЧ Украине коммуницировали только два заявления.

"Первое касалось выплат пенсий Украины. Однако суд констатировал, что национальные средства защиты еще не исчерпаны, поэтому в удовлетворении жалобы отказано. Второе дело подобное - по разрушению жилья. Заявительница жалуется, что ее дома обстреляли украинские военные. Но там тоже не исчерпаны средства защиты на национальном уровне поэтому, думаю, эту жалобу тоже развернут", - заявил уполномоченный по делам ЕСПЧ.

Также в суде находятся 150-200 дел, где фигурируют вместе Украина и Россия.

"Это жалобы, поданные украинскими военными, которых приняли в плен и пытали. Военными, так или иначе пострадавших от военных действий. Заявления поданы против России как нарушителя и Украины, у которой были позитивные обязательства, которые надо было выполнять. В частности, речь идет о плохой организации боевых действий, в результате чего военные попали в плен", - добавил Лищина.

Напомним, в конце февраля Украина подала еще один иск против России в ЕСПЧ.

Также РБК-Украина писало, что в январе ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по Крыму, а также признал, что Москва эффективно контролировала полуостров еще до так называемого "референдума".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕСПЧМинистерство юстиции УкраиныОРДЛО
Читайте также
"Паспортизация" превращает ОРДЛО в поле для фальсификаций российских выборов, - Гармаш
В Украине объявили конкурс на кандидата в судьи ЕСПЧ
Прогноз погоды