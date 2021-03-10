Жителей ОРДЛО могли заставить подавать заявления против Украины в ЕСПЧ, - Минюст

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) находится 10,5 тысяч заявлений против Украины, большинство из которых из оккупированного Донбасса. В Министерстве юстиции Украины считают, что жителей ОРДЛО могли заставить массово подавать заявления против Украины.
Об этом в интервью "Буквам" заявил замминистра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
По его словам, 6 тысяч заявлений были направлены в ЕСПЧ с Донбасса и они были исключительно против Украины.
"Эти жалобы нам не коммуницировали, поэтому могу только догадываться, о чем там идет речь. Но смотрите: вся Украина сгенерировала 10,5 тысяч жалоб и из них - 7 тысяч это исключительно жалобы из Донбасса. То есть сама Украина генерирует где-то в районе 4 тысяч жалоб. У нас в Минюсте есть подозрение, что людей, живущих в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины", - рассказал Лищина.
Он отметил, что с ЕСПЧ Украине коммуницировали только два заявления.
"Первое касалось выплат пенсий Украины. Однако суд констатировал, что национальные средства защиты еще не исчерпаны, поэтому в удовлетворении жалобы отказано. Второе дело подобное - по разрушению жилья. Заявительница жалуется, что ее дома обстреляли украинские военные. Но там тоже не исчерпаны средства защиты на национальном уровне поэтому, думаю, эту жалобу тоже развернут", - заявил уполномоченный по делам ЕСПЧ.
Также в суде находятся 150-200 дел, где фигурируют вместе Украина и Россия.
"Это жалобы, поданные украинскими военными, которых приняли в плен и пытали. Военными, так или иначе пострадавших от военных действий. Заявления поданы против России как нарушителя и Украины, у которой были позитивные обязательства, которые надо было выполнять. В частности, речь идет о плохой организации боевых действий, в результате чего военные попали в плен", - добавил Лищина.
Напомним, в конце февраля Украина подала еще один иск против России в ЕСПЧ.
Также РБК-Украина писало, что в январе ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по Крыму, а также признал, что Москва эффективно контролировала полуостров еще до так называемого "референдума".