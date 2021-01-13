Кабмін обмежить ціну на газ: скільки буде коштувати кубометр

Кабмін вирішив обмежити ціну газу для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр

Кабінет міністрів вирішив обмежити ціну на газ для населення. Під час карантину ціна не буде перевищувати 6,99 гривень за кубометр.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначив Шмигаль, ціни обмежуються у зв'язку з карантином, а також у зв'язку з різким і непомірним зростанням біржових цін на газ в зимові місяці.

"Запропонована ціна, яка встановиться - 6,99 гривень за кубометр", - сказав він і додав, що ця ціна буде діяти для всіх побутових споживачів до кінця карантину або опалювального сезону.

За його словами, на сьогоднішній день - це найнижча біржова ціна в Україні.

"Деякі облгази сьогодні вже продають газ побутових споживачів по 10 гривень і навіть більше", - сказав він.

Шмигаль доручив Міністерству енергетики та іншим відомствам підготувати відповідний проект постанови Кабміну.

Нагадаємо, за даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні по 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.