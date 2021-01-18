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У Зеленского рассказали, что будет с рынком газа

Новина українською → Киев, Понедельник 18 января 2021 10:30
У Зеленского рассказали, что будет с рынком газа Фото: счетчик газа (РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

У президента Украины рассказали, что идея временно ограничить цену на газ не должна восприниматься, как отказ власти от рынка газа. Увеличение тарифов на газ может привести к возможному росту задолженности по оплате коммунальных услуг .

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина советник президента по вопросам экономики Олег Устенко, говорится в материале РБК-Украина "Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

"Все эти факторы неопределенности на фоне турбулентной экономической ситуации точно не играют в плюс для доходов населения", - разъяснил экономист.

В ОП остаются приверженцами рынка газа. Устенко считает, что недавно открытому рынку нужна корректировка, поскольку есть признаки злоупотреблений ценами со стороны отдельных компаний.

"Рынок нуждается в корректировке, которая уже назрела. МВФ находится в такой же логике: рынок нужен, он необходим, корректировка нужна. По крайней мере, в таком раскладе это обсуждается с ними", - сказал советник Зеленского.

Напомним, правительство Украины приняло решение о снижении цен на газ для украинцев. Тарифы снизили до 6,99 гривен за кубометр.

На прошлой неделе Кабинет министров решил ограничить цену на газ для населения.

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