КСУ скасував право НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів

Конституційний суд скасував право НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів. Такі повноваження відомства КСУ визнав невідповідними Основному закону.

Про це свідчить текст рішення суду.

"КСУ доходить висновку про неконституційність окремих положень закону №1700, що стосуються повноважень НАЗК у частині контролю виконавчої влади над судовою гілкою влади, а саме... особливостей врегулювання конфлікту інтересів, що виник в діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; контролю та перевірки декларацій", - зазначено в тексті рішення.

У рішенні суд підкреслює, що будь-які форми і методи контролю у вигляді перевірок, моніторингу і т.д. функціонування і діяльності судів і суддів повинні реалізовуватися тільки органами судової влади і виключати створення таких органів у системі як виконавчої, так і законодавчої влади.

"Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними)... статті 48-51 закону України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року №1700", - сказано у документі.

У статті 48 цього закону йдеться про контроль та перевірку декларацій, стаття 49 передбачає встановлення своєчасності подання декларацій, стаття 50 - про повну перевірку декларацій, а стаття 51 присвячена моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

Нагадаємо, з'явився текст рішення Конституційного суду про скасування статті про недостовірне декларування. Напередодні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Як писало РБК-Україна, НАЗК заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив РБК-Україна, що рішення КСУ проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.