Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони. Засідання пройде в закритому режимі.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

В ОП відзначили, що останнім часом з'явилися ознаки того, що окремі суб'єкти намагаються вплинути на боротьбу з корупцією і прозорістю в державному управлінні.

"Президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, та прийняти відповідні рішення", - повідомили в Офісі президента.

Планується напрацювання необхідних законопроектів, які будуть запобігати виникненню кризових ситуацій. Такі законопроекти будуть внесені у Верховну раду і визначені як невідкладні.

"Нищівні удари, які наносяться досягненням країни в сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися без уваги. Необхідна негайна і жорстка оцінка рішенням окремих суб'єктів, дії яких стають більш суспільно небезпечними", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Також повідомлялося, що КСУ скасував право НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів.

Як повідомляло РБК-Україна, представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.