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У Зеленського планують пізніше переглянути рішення Ради щодо брехні в деклараціях

Новость на русском → Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 17:06
У Зеленського планують пізніше переглянути рішення Ради щодо брехні в деклараціях Фото: Федір Веніславський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогоднішнє рішення Верховної ради про відповідальність за брехню в електронних деклараціях було компромісним. Скоріш за все, це рішення парламенту буде тимчасовим.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

За словами Веніславського, позбавлення волі за недостовірне декларування було каменем спотикання серед політичних сил. Саджати за ґрати порушників пропонував президент Володимир Зеленський.

"Робоча група, яка розробила варіант, що не містить позбавлення волі, складалася з представників різних політичних сил... Тому було запропоновано узгоджений варіант, за який проголосувала Рада за основу і в цілому", - пояснив він.

Однак, як зазначив Веніславський, президент досить категорично налаштований щодо відповідальності за брехню в деклараціях.

"Але поки погодилися на компромісний варіант, щоб взагалі проголосувати та повернути відповідальність. Що до справ, за якими велося розслідування і які припинилися після рішення КСУ, по них вже ніякої юридичної відповідальності не буде", - додав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні парламент проголосував за повернення відповідальності за недостовірне декларування, яку наприкінці жовтня скасував Конституційний суд України. Водночас ухвалений законопроект передбачає пом'якшення відповідальності.

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