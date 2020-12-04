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У Зеленского планируют позже пересмотреть решение Рады по лжи в декларациях

Новина українською → Киев, Пятница 04 декабря 2020 17:06
У Зеленского планируют позже пересмотреть решение Рады по лжи в декларациях Фото: Федор Вениславский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодняшнее решение Верховной рады об ответственности за ложь в электронных декларациях было компромиссным. Скорее всего, это решение парламента будет временным.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По словам Вениславского, лишение свободы за недостоверное декларирование было камнем преткновения среди политических сил. Сажать за решетку нарушителей предлагал президент Владимир Зеленский.

"Рабочая группа, которая разработала вариант, не содержащий лишения свободы, состояла из представителей разных политических сил... Поэтому был предложен согласованный вариант, за который проголосовала Рада за основу и в целом", - пояснил он.

Однако, как отметил Вениславский, президент довольно категорично настроен относительно ответственности за ложь в декларациях.

"Но пока согласились на компромиссный вариант, чтобы вообще проголосовать и вернуть ответственность. Относительно дел, по которым велось расследование и которые прекратились после решения КСУ, по ним уже никакой юридической ответственности не будет", - добавил нардеп.

Напомним, сегодня парламент проголосовал за возвращение ответственности за недостоверное декларирование, которую в конце октября отменил Конституционный суд Украины. В то же время принятый законопроект предусматривает смягчение ответственности.

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