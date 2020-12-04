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Саджати не будуть. Чому Рада пом'якшила покарання за брехню у деклараціях

Новость на русском → Україна, П'ятниця 04 грудня 2020 15:02
Саджати не будуть. Чому Рада пом'якшила покарання за брехню у деклараціях Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков пояснив, чому парламент не відновив тюремне ув'язнення за брехню в електронних деклараціях. За його словами, така норма була предметом суперечок.

Про це він розповів під час брифінгу, який транслював телеканал "Рада".

Прийнятий нардепами законопроект №4460-д не містить пунктів про позбавлення волі, тому що це було предметом суперечок, а закон "потрібно було приймати швидко".

"Коли почала працювати робоча група і напрацьовувався цей законопроект, деякі політичні сили займали більш радикальну позицію, інші - менш радикальну позицію, і ми бачили, що ми грузли в цьому процесі", - розповів спікер ВР.

Разумков підкреслив, що особисто підтримував норму про позбавлення волі за брехню у декларації, а запропонований ним законопроект відновлював статтю 366 прим. 1 Кримінального кодексу в повному обсязі, в тому числі з ув'язненням.

За словами спікера, Раді було принципово повернути кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях.

"І це також було предметом компромісу - ми це зробили. Друге - зробити жорсткий тиск на людей, які хочуть або будуть маніпулювати, щоб не декларуватися. Кримінальна відповідальність та обмеження свободи також є досить серйозним аргументом для того, щоб цього не робити", - запевнив глава парламенту.

Нагадаємо, Рада схвалила законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування. Законопроект №4460-д підтримали 289 нардепів.

Як писало РБК-Україна, раніше НАЗК заявило, що відсутність позбавлення волі за брехню у деклараціях не сприятиме ефективному запобіганню корупції.

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