У Зеленського відреагували на рішення ОАСК за Ситнику

В Офісі президента відреагували на рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. В ОП вважають, що це рішення не можна вважати остаточним.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У президента зазначили, що будь-які розбіжності навколо антикорупційних органів не повинні вплинути на незалежність антикорупційної інфраструктури. В ОП також констатують, що рішення може бути оскаржено, а НАБУ продовжить функціонувати як повноцінний орган.

"Виходячи з відповіді НАБУ на такі повідомлення, констатуємо, що зазначене рішення не можна вважати остаточним з-за того, що воно буде оскаржено. Враховуючи відповідь міністра юстиції Дениса Малюськи, констатуємо, що НАБУ як було, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що перелік підстав для звільнення директора НАБУ міститься в чинному законодавстві. Цей перелік може бути змінений тільки за рішенням Верховної ради, а не суду.

Щодо рішення Конституційного суду, який нещодавно визнав деякі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" невідповідними Конституції, у президента зазначили, що воно є остаточним і не підлягає оскарженню. В ОП очікують, що деякі положення закону будуть скоректовані згідно з Конституцією.

"Незалежно від того, як оцінюють це рішення, для народних депутатів існує об'єктивна необхідність переглянути положення закону про НАБУ, підкоригувавши їх з урахуванням на конституційні норми. Сподіваємося, що народні обранці не будуть затягувати цей процес", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 жовтня ОАСК постановив звільнити з посади директора НАБУ Артема Ситника.

При цьому в Окружному адмінсуді Києва дали Ситнику місяць на те, щоб покинути пост дирекора НАБУ.

Також РБК-Україна писало, що Мін'юст не буде виконувати рішення ОАСК, так як заявив про відсутність повноважень і правових підстав для цих змін. Відомству рекомендували внести зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб на підставі згаданого рішення КСУ.