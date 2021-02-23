У Зеленського пояснили, чому він пригрозив Раді розпуском

В Офісі президента пояснили, чому президент України Володимир Зеленський пригрозив Верховній раді розпуском . За його словами, Зеленський хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

"Володимир Олександрович хоче, щоб парламент працював продуктивно і командно. І слідував важливим домовленостями в рамках правлячої партії. Розпуск парламенту - це один з можливих інструментів виправлення ситуації, якщо починається криза неприйняття рішень", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Зеленський на зустрічі з керівництвом фракції "Слуга народу", пригрозив розпуском парламенту. Причиною цього став нібито законопроект про держслужбовців. Зеленський хоче, щоб документ був прийнятий з його пропозиціями.