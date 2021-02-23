У Зеленского объяснили, почему он пригрозил Раде роспуском

В Офисе президента объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Верховной раде роспуском . По его словам, Зеленский хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

"Владимир Александрович хочет, чтобы парламент работал продуктивно и командно. И следовал важным договоренностям в рамках правящей партии. Роспуск парламента - это один из возможных инструментов исправления ситуации, если начинается кризис непринятия решений", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском парламента. Причиной этому стал якобы законопроект о госслужащих. Зеленский хочет, чтобы документ был принят с его предложениями.