Степанов підтвердив, що Україна купуватиме COVID-вакцини через Crown Agents

Глава МОЗ Максим Степанов підтвердив, Україна купуватиме вакцини від коронавірусу через оператора. Оператором виступатиме міжнародна компанія Crown Agents.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини, чи дійсно Україна купуватиме COVID-вакцини через компанію Crown Agents, Степанов відповів ствердно.

"Так, буде", - сказав він.

Міністр зазначив, що співпраця з компанією Crown Agents почнеться найближчим часом. Однак, на думку Степанова, закупівлі вакцини необхідно проводити через відповідну українську структуру.

"На мою думку, всі закупівлі мають проводитися через відповідну структуру Міністерства охорони здоров'я. На превеликий жаль, те підприємство, яке у нас є - ДП "Медзакупівлі" - неефективно пропрацювало протягом 2020 року", - додав міністр.

Зазначимо, сьогодні РБК-Україна стало відомо, що Україна може передати закупівлі COVID-вакцин міжнародним посередникам. Послуги посередника можуть коштувати Україні в середньому 5% від суми контракту.

Нагадаємо, нещодавно між МОЗ та "Медзакупівлями" розгорівся скандал через закупівлю вакцин від коронавірусу. В "Медзакупівлях" заявили, що Степанов самостійно визначив постачальника COVID-вакцини в Україну.

Після цього Степанов оголосив, що МОЗ змінить компанію для купівлі вакцин від коронавірусу.