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Зеленський заявив про "дуже позитивні результати" боротьби з російською пропагандою

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив про інформаційний вплив на Україну зі сторони російських ЗМІ. Він вважає ефективною боротьбу України з цим.

Про це президент України заявив на спільному брифінгу з головою Євроради Шарлем Мішелем.

За його словами, Україна продовжує боротьбу у цьому питанні.

"Є дуже сильний інформаційний вплив на Україну в ЗМІ російської сторони, а також навіть в ЗМІ всередині нашої країни, з чим, ви бачите ми боремося. І я вважаю вже є напрацювання і дуже позитивні результати", - заявив він.

Нагадаємо, РНБО 19 лютого ввів санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Серед рішень РНБО доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

Раніше на засіданні РНБО щодо народного депутата Тараса Козака ввели санкції, що також призвело до закриття трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne і ZIK.

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Новини України Володимир Зеленськийпропаганда
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