Зеленский заявил об "очень позитивных результатах" борьбы с российской пропагандой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об информационном влиянии на Украину со стороны российских СМИ. Он считает эффективной борьбу Украины с этим.
Об этом президент Украины заявил на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
По его словам, Украина продолжает борьбу в этом вопросе.
"Есть очень сильное информационное воздействие на Украину в СМИ российской стороны, а также даже в СМИ внутри нашей страны, с чем, вы видите, мы боремся. И я считаю уже есть наработки и очень позитивные результаты", - заявил он.
Напомним, СНБО 19 февраля ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.
Среди решений СНБО также поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".
Ранее на заседании СНБО в отношении народного депутата Тараса Козака ввели санкции, что также привело к закрытию трех его телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK.