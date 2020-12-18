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Зеленський зустрівся з турецькими міністрами: обговорили військову угоду

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією з Туреччини. Її очолювали міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу і глава Міноборони Хулусі Акар.

Про це повідомляє Офіс президента України.

У рамках зустрічі сторони обговорювали, серед іншого, практичні питання в рамках оборонного та військово-технічного співробітництва та Рамкової військової угоди, підписаної країнами 16 жовтня 2020 року.

Також Зеленський подякував турецьких міністрів за незмінну позицію щодо окупації Криму та плани участі в Кримській платформі.

Крім цього, президент України передав запрошення приїхати в Київ президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

Нагадаємо, ще під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою, Чавошаглу заявив про готовність продовжувати зміцнювати відносини з Україною, особливо в галузі військової кооперації та оборонної промисловості.

Також восени цього року відбулася зустріч президентів України і Туреччини. За підсумками зустрічі голова української держави Володимир Зеленський заявив, що Туреччина готова приєднатися до Кримської платформі.

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