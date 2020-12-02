МЗС Туреччини: ми вітає українську ініціативу щодо Кримської платформи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Анкари зустрівся зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Говорили про Кримську платформу та співпрацю між державами.

Про це повідомили обидва міністри на своїй сторінках у соціальних мережах.

Як написав у Twitter глава турецького МЗС, Анкара вітає українську ініціативу про створення Кримської платформи для деокупації півострову. Також Туреччина готова продовжувати зміцнювати відносини з Україною, особливо у галузі військової кооперації та оборонної промисловості.

Кулеба, зі свого боку, розмістив у Facebook відеоролик, у якому розповів, що цього року відбудеться ще одна зустріч з Чавушоглу, але вже в онлайн-форматі.

"Чавушоглу стане почесним гостем конференції послів, яка відбуватиметься в онлайн-режимі цього року", - розповів він.

Нагадаємо, восени цього року відбулася зустріч президентів України та Туреччини. За підсумками зустрічі глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Туреччина готова приєднатися до Кримської платформи.

Додамо, перший міжнародний саміт в рамках Кримської платформи має відбутися вже наступного року. Якщо пандемія коронавірусу не завадить, то саміт проведуть у травні.