Зеленський зустрівся з головою ЄБРР: що обговорювали

У зустрічі також брали участь міністр фінансів Сергій Марченко, заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко, радник голови ВП Тимофій Милованов, голова Держагентства автомобільних доріг Олександр Кубраков.

Зеленський розповів главі ЄБРР про законопроекти, які допоможуть залучити інвесторів до реалізації інвестиційних проектів. Серед них законопроекти про концесії і про велику приватизацію.

Також Рено-Бассо розповіли про реформу правоохоронних органів, у рамках якої створено Бюро економічної безпеки.

Обговорювалися зміни в реформу енергетичного сектора. Зеленський розповів про відновлення контролю над ПАТ "Центренерго".