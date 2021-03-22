Зеленский встретился с главой ЕБРР: что обсуждали

Во встрече также участвовали министр финансов Сергей Марченко, заглавы Офиса президента Юлия Свириденко, советник главы ОП Тимофей Милованов, глава Госагентства автомобильных дорог Александр Кубраков.

Зеленский рассказал главе ЕБРР о законопроектах, которые помогут привлечь инвесторов к реализации инвестиционных проектов. Среди них законопроекты о концессии и о большой приватизации.

Также Рено-Бассо рассказали о реформе правоохранительных органов, в рамках которой создано Бюро экономической безопасности.

Обсуждались изменения в реформе энергетического сектора. Зеленский рассказал о восстановлении контроля над ЧАО "Центрэнерго".