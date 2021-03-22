Краще прогнозу: Держстат оцінив падіння економіки України за 2020 рік

Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).

Держстат також призводить квартальні дані по ВВП за 2020 рік. Падіння ВВП України в I кварталі 2020 року склало 1,2%, в II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%/

За даними статистичного відомства, номінальний ВВП у 2020 році склав 4194,1 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну людину - 100469 грн.

Таким чином, реальний ВВП України впав після чотирьох років зростання. Востаннє падіння спостерігалося у 2015 році - на 9,8%.

Нагадаємо, за оцінками Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2020 році скоротився на 4,2%. Це трохи краще, ніж офіційний прогноз уряду, який передбачав падіння на 4,8%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.