Зеленський: питання мови не на часі, українська - повністю захищена

Зокрема, він відповів на питання, чому деякі нардепи від "Слуги народу" намагаються змінити закон про мову.

"Ви знаєте моє ставлення до будь-якого питання, пов'язаного з мовою. Я це повторюю багато разів... політики це мають запам'ятати. Ми всі це розуміли, розумні люди ... я розумів це ще до політичної кар'єри ... в Конституції чітко написано - одна-єдина державна мова українська. Тому я вважаю, що питання мови не на часі. Вважаю, що українська мова повністю захищена", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що з цього питання має вестися суспільний діалог, а не відразу парламентська робота.

"Поважати українську мову треба, і поважати всіх людей теж нам потрібно", - додав президент.