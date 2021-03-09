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Данілов: англійська має стати другою мовою в Україні

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 11:40
Данілов: англійська має стати другою мовою в Україні Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що англійська має стати другою мовою в Україні. На його думку, знання англійської є запорукою української незалежності.

Про це він заявив на форумі "Україна 30".

"На превеликий жаль, за 30 років ми не визначили українську мову як первинну і фундаментальну мову нашої незалежності. І ми за 30 років не звернули увагу на англійську мову, яка має бути обов'язковим другою мовою в країні. Для того, щоб ми з вами були убезпечені від тих атак, від яких ми сьогодні потерпаємо від Російської Федерації", - заявив Данілов.

За його словами, раніше українські політики загравали з російською мовою і "копали яму", в якій сьогодні опинилася Україна. А Москва на сьогодні саме російською мовою транслює свої наративи на територію колишнього Радянського Союзу.

"Я ще раз звертаю увагу, знання англійської мови є запорукою незалежності нашої країни. Англійська мова має використовуватися з дитячого садка і школи... Її не треба вчити, її потрібно знати", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Україна не боїться реакції президента Росії Володимира Путіна на санкції проти Віктора Медведчука.

Крім того, він зазначив, що в Україні можуть обмежити повноваження нардепа двома термінами.

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