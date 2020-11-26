Зеленський вніс у Раду закони про підтримку бізнесу під час карантину

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроекит про підтримку бізнесу під час карантину. Проект зареєстровані під №4429 та №4430.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

На даний момент тексти проектів законів відсутні.

Останній етап проходження документів - передані на розгляд керівництву.

Президент визначив дані законопроекти як невідкладні.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував, що підприємцям, чий бізнес постраждав від посилення карантину в Україні, виплатять по 8 тисяч гривень. Такі ж виплати отримають і звільнені наймані працівники. Він заявив, що відповідні законопроекти скоро повинні внести в парламент.

За попередніми розрахунками, таку допомогу зможуть отримати 1,2 млн українців. Обсяг програми складе майже 10 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що Зеленський хоче відновити карантинні заходи підтримки економіки.

Детальніше про ситуацію з бізнесом читайте в матеріалі РБК-Україна "Рахунок за карантин: скільки в Україні та світі витрачають на допомогу бізнесу під час пандемії".