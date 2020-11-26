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Зеленский внес в Раду законы о поддержке бизнеса во время карантина

Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о поддержке бизнеса во время карантина. Проект зарегистрированы под №4429 и №4430.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

На данный момент тексты проектов законов отсутствуют.

Последний этап прохождения документов - переданы на рассмотрение руководству.

Президент определил данные законопроекты как неотложный.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники. Он заявил, что соответствующие законопроекты скоро должны внести в парламент.

По предварительным расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет возобновить карантинные меры поддержки экономики.

Подробнее о ситуации с бизнесом читайте в материале РБК-Украина "Счет за карантин: сколько в Украине и мире тратят на помощь бизнесу во время пандемии".

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